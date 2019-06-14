Владимир Воронин: Додон - прирожденный предатель

Игорь Додон - прирожденный предатель. Ради продвижения своих целей, он будет пренебрегать национальными интересами и всеми клятвами, данными гражданам. Об этом заявил бывший президент страны Владимир Воронин в эфире передачи на общественном телеканале.

Лидер коммунистов, в которую когда-то входил и Игорь Додон, убежден, что видеодоказательства измены родине, где говорится о федерализации страны, настоящие. Ведь Додон всегда предавал за деньги.

По словам Владимира Воронина, в 2003 году он в последний момент все же отклонил подписание меморандума Козака, поскольку понял, что приднестровский регион немедленно объявит о независимости. В то же время, председатель ПКРМ сожалеет о том, что Игорь Додон, который знал обо всем, что происходило в партии, не учится ни на чужих ошибках, ни на чужом опыте.

"Тогда я чуть не получил граблями по лбу. В последний момент свел все на нет. Он тогда был рядом с нами. Тогда я понял в последний вечер перед подписанием этого документа, что как только мы это сделаем, утвердим и промульгируем его в парламенте, Приднестровье, которое тогда возглавлял Смирнов, на следующий же день, согласно международному праву, может объявить о своей независимости от Молдовы", - рассказал председатель ПКРМ Владимир Воронин.

Игорь Додон решил сам завершить план Москвы по федерализации нашей страны, отвергнутый Владимиром Ворониным. Глава государства признал во время переговоров с демократами, что федерализация - одно из обязательных условий Кремля. Додон заявил, что на этом настаивает российский вице-премьер Дмитрий Козак.

- Вот формулировка: "предпринять совместные усилия для реинтеграции страны на основе предоставления приднестровскому региону особого статуса в составе Республики Молдова, предусматривающего широкие законодательные исполнительно-распределительные полномочия". Это Козак мне продиктовал, когда я сказал, что мы не можем писать "федерализация".

- Я бы оставил просто "особого статуса".

- Серега, это принципиально.

- Понятно.

Владимир Воронин считает, что видео, которые появились в СМИ, реальные и неподдельные.

"Зная, кем является этот персонаж, этот Додон, я уверен, что все так и было на самом деле. Ради собственных интересов он может продать кого угодно и когда угодно. Он готов идти по трупам. Он пойдет на предательство лишь бы обогатиться", - продолжил Воронин.

Председатель ПКРМ добавил, что Игорь Додон представляет серьезную угрозу для общества. И если он добровольно не хочет уйти с поста президента, его нужно отстранить и провести досрочные президентские выборы. А что касается заявлений Додона о том, что его жизни угрожают, председатель ПКРМ отметил:

"Тут я вам ничем помочь не могу. У меня много профессий, но врачом, а тем более психиатром, я так и не стал. Не исключаю, что жара влияет на многих. Но я не могу поверить в этот бред. Конечно, он хочет казаться жертвой, жалуется молдаванам, мол смотрите, что они хотят мне сделать. А сам он бедняга, днем и ночью работает, чтобы добыть миллионы на финансирование партии и всех остальных", - добавил Владимир Воронин.

И бывший исполняющий обязанности главы Службы информации и безопасности Валентин Дедю, считает Додона изменником родины и предателем. Он говорит, что тот действует в ущерб граждан Молдовы, безопасности страны, суверенитета и территориальной целостности, проводя политику России. В то же время, Дедю отмечает, что опубликовав видеодоказательство предательства Игоря Додона, демократы во главе с Владом Плахотнюком, являются истинными патриотами.