Сын Алибасова объяснил желание продолжить лечение отца за границей

Продюсер Бари Алибасов может продолжить лечение за границей, так как там он сможет скрыться от пристального внимания прессы и общественности. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил его сын Бари Алибасов-младший.

По его словам, он считает реанимацию в НИИ имени Склифосовского одной из лучших в мире.

"В Склифе у него всё хорошо, потому что там лучшая реанимация в отделении токсикологии в мире. У нас самая частая практика спасения людей от бытовой химии", — цитирует Алибасова-младшего телеканал "360".

При этом он подчеркнул, что посторонние предпринимают по 15–20 попыток в день прорваться в реанимацию к продюсеру. Сын Алибасова выразил опасение, что когда отца переведут в обычную палату, внимание общественности возрастет еще больше.

"Поэтому для его спокойствия, когда его выпишут из реанимации, мы его куда-нибудь увезем", — сказал он, добавив, что семья пока не начала поиски иностранной клиники, передает Корреспондент.

Алибасов-младший отметил, что, скорее всего, продюсер проведет в реанимации еще 5–7 дней, после чего ему предстоит серьезная реабилитация, которая займет до полутора месяцев.

14 июня Бари Алибасов будет сдавать повторные анализы, впервые после того как попал в НИИ имени Склифосовского в начале июня.

Продюсер был госпитализирован в институт имени Склифосовского 4 июня из-за отравления средством для очистки труб "Крот". Из-за яркой упаковки продюсер принял химикат за сок и выпил его. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

6 июня продюсера ввели в медикаментозный сон. Таким образом врачи надеялись устранить болевые ощущения и обездвижить пациента для проведения необходимых манипуляций в рамках экстренной терапии. 11 июня Алибасов пришел в себя. Сообщалось, что он не мог говорить и не помнил своего имени.