Чем закончится политический кризис в Молдове

Противостояние возникло между двумя силами. С одной стороны это правящее парламентское большинство и назначенное им правительство. С другой стороны Демократическая партия Молдовы, за которой стоит влиятельный олигарх Владимир Плахотнюк. На улицы вышли сторонники и тех, и других. Первые контролируют здание парламента и администрации президента, вторые разбили палатки у Дома правительства и некоторых министерств, заблокировав туда доступ представителям новой власти.

У же несколько лет политическую систему в Молдове лихорадит. Но сейчас дело дошло до классического двоевластия. Все началось с февральских парламентских выборов. Тогда ни одна из партий не набрала большинства. А разногласия между ними были настолько острыми, что договориться о создании правительственной коалиции никак не получалось. Переговоры зашли в тупик. Возникла угроза роспуска парламента.

В минувшие выходные проевропейский блок Acum (что значит "Сейчас") и Социалистическая партия (ее поддерживает Россия) отложили свои геополитические амбиции и сформировали коалиционное правительство. Его возглавила сопредседатель Acum Майя Санду, бывший министр образования и советник при Всемирном банке.

Но тут в дело вмешался Конституционный суд. Он заявил, что депутаты опоздали с формированием коалиции на один день, и потребовал от президента роспуска парламента. Игорь Додон возразил, заметив, что президент в такой ситуации вправе, но не обязан распускать парламент. Тогда Конституционный суд временно передал полномочия главы государства бывшему премьер-министру Павлу Филипу, который тут же подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов на 6 сентября.

— Декрет о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов не соответствует конституционным нормам, поэтому я подписал указ об аннулировании этого декрета, — заявил Игорь Додон.

Он назвал решение Конституционного суда узурпацией власти. Парламент и правительство также решили игнорировать постановления Конституционного суда и отказались самораспуститься, передает SB.

В основе этого противостояния — глубокий конфликт между Социалистической партией Игоря Додона, который ориентируется на Россию и Евразийский экономический союз, и прозападной Демократической партией Молдовы в лице Павла Филипа и Владимира Плахотнюка. Последнего называют самым богатым человеком в Молдове. Он утверждает, что его цель — сделать Молдову членом Европейского Союза. При этом Плахотнюк категорически отвергает вступление страны в ЕАЭС.

В принципе столь резкая поляризация политических сил не удивительна, если учитывать неоднородность молдавского общества. Значительная часть граждан страны по-прежнему настаивает на присоединении к Румынии, и многие считают себя румынами. Другая часть ориентируется на Россию.

У внимательного читателя может возникнуть резонный вопрос: почему Плахотнюк не войдет в коалицию с Майей Санду и не вытеснит социалистов? Ведь и Демократическая партия Молдовы, и блок Acum ориентированы на Европейский Союз. Проблема в том, отмечают эксперты, что между этими силами также сложился существенный барьер. Партия Acum не только ориентирована на ЕС, но и настроена против магнатов. Это ее основная программа, а значит, объединяться с магнатом Плахотнюком ну никак не пристало.

По мнению экспертов, с геополитической точки зрения в Молдове разворачиваются события очень похожие на те, которые предшествовали эскалации украинского кризиса. И если каждая из политических сил продолжит тянуть одеяло на себя, нынешний кризис легко может спровоцировать гражданский конфликт в стране. Попросту говоря, неподалеку от наших границ может появиться еще одна горячая точка.

Беларусь в этом точно не заинтересована. В последние годы белорусско-молдавские отношения набрали неплохую динамику. В Молдове работают сборочные производства нашей техники.

И Молдова может стать выгодной и надежной точкой входа для белорусских компаний на рынок Европейского союза. Одним из способов достижения этой цели видится производственная кооперация. А она возможна, только если в Молдове будет мир и гражданское согласие.