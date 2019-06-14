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В WhatsApp нашли новый способ мошенничества
// фото: tecmundo.com.br
16:10, 14 Jun 2019
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Данные пользователей злоумышленники собирают благодаря приманке в виде 1 ТБ бесплатного интернета.

Злоумышленники изобрели новый вид мошенничества в популярном мессенджере WhatsApp. Доверчивых пользователей они заманивают в свои сети с помощью приманки в виде 1 ТБ бесплатного интернет-трафика. Об этом пишет Tecmundo.

За сообщением о заманчивом предложении, по сути, скрывается ловушка, рассчитанная на легковерных юзеров, передает Корреспондент.

Сразу после нажатия на ссылку пользователь перенаправляется на анкету с несколькими вопросами. Кроме того, от юзера требуется поделиться ссылкой с 30 людьми и, таким образом, "получить" 1000 ГБ.

Целью этого маневра является показ рекламы на протяжении всего процесса. То есть не было обнаружено никаких доказательств того, что были установлены вредоносные программы или была предпринята попытка украсть дополнительную информацию.

В этом смысле монетизация этой кампании напрямую связана с массовым показом рекламы без согласия пользователей.




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