Президент Румынии отправил делегацию в Кишинев

Представители президента Румынии Клауса Йоханниса, сегодня приезжают в Кишинев.

По сообщению agerpres.ro, в состав делегации входят советник президента по внешней политике Богдан Ауреску, государственный секретарь по стратегическим вопросам Министерства иностранных дел Румынии Дан Некулэеску и посол Румынии в Молдове Даниэль Ионицэ. В ходе визита румынские официальные лица встретятся с парламентскими фракциями для обсуждения политического кризиса в Республике Молдова.

"В соответствии с позицией Румынии в отношении политической ситуации в Республике Молдова, выраженной 11 июня, будет подтвержден призыв страны к спокойствию, сдержанности и диалогу, необходимого для стабильности Республики Молдова и для продолжения ее европейского пути. Румыния, как стратегический партнер РМ считает необходимым, как можно быстрее урегулировать кризис мирным путем, в соответствии с ценностями и принципами Европейского союза, а так же учитывая голосование граждан на парламентских выборах в феврале 2019 года ", - утверждает румынское правительство. тво.