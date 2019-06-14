Известный молдавский писатель Спиридон Вангели отмечает свой день рождения

Один из самых известных детских писателей Молдовы Спиридон Вангели отмечает сегодня день рождения. Ему исполняется 87 лет.

Вангели - автор рассказов о приключениях Гугуцэ. Этого персонажа знают все от мала до велика. Публиковаться писатель начал в 1955 году. Однако его первая книга "В мире бабочек" вышла в свет лишь в 1962 году. А вот со знаменитым Гугуцэ читатели познакомились в 1966 году.

Спиридон Вангели был удостоен Ордена республики и почетного звания Народный писатель, он лауреат премии имени Иона Крянгэ, которую вручает Румынская академия. Родился писатель в селе Гринэуць Бельцкого уезда, входившего в состав Румынии.