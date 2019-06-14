Лучница Александра Мырка завоевала путевку на Олимпийские Игры 2020

Молдавская лучница Александра Мырка завоевала путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

25-летняя спортсменка выполнила олимпийский норматив на чемпионате мира по стрельбе из лука в Голландии, выйдя в четвертьфинал.

Путь в полуфинал ей преградила соперница из Тайваня.

Александра Мырка выступит на Олимпиаде во второй раз. В 2016 году в Рио-де-Жанейро наша спортсменка заняла 17-е место.

После чемпионата мира Мырка отправится в Минск для участия в Европейских играх, которые стартуют 21 июня.