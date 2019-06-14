Отечественные компании участвуют в Румынии в выставке "Молдова представляет"

Около 100 отечественных компаний представили свою продукцию на выставке "Республика Молдова представляет", которая открылась сегодня, 14 июня, на центральной площади румынского города Брашов. Мероприятие проводится во второй раз и продлится до 16 июня.

На выставке представлены компании винодельческого сектора, производители товаров и поставщики услуг из всех секторов национальной экономики, представители агропродовольственной и текстильной областей, малых и средних предприятий, крестьянских хозяйств, ремесленники, компании левобережья Днестра, передает МОЛДПРЕС.

Как отметили в Торгово-промышленной палате Республики Молдова (ТПП), цель выставки - содействие обмену опытом и передовой практикой, создание наиболее благоприятных условий взаимодействия и сотрудничества, продвижение имиджа Республики Молдова и усиление торгово-экономических отношений с Румынией.

“С помощью сегодняшнего мероприятия мы намерены способствовать укреплению и улучшению экономических отношений между компаниями Республики Молдова и потенциальными партнерами из Румынии путем поощрения конкурентоспособности продуктов и услуг через создание платформы для обсуждений и представления возможностей сотрудничества”, - заявил на открытии выставки председатель ТПП Серджиу Харя.

Организаторами выставки выступили Торгово-промышленная палата Республики Молдова, Торгово-промышленная палата Брашова, мэрия уезда Брашов в партнерстве с Национальным бюро винограда и вина.