В начале следующей недели единая европейская валюта подешевеет на пять банов до 20 леев 47 банов.
Согласно установленному Нацбанком официальному курсу валют, в понедельник, 17 июня, доллар сохранит позиции (18 леев 18 банов).
Румынский лей подешевеет на один бан до 4 леев 33 банов, передает Moldpres.
Курс украинской гривны и российского рубля не изменится: соответственно, 68 банов и 28 банов.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для деловых начинаний. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для деловых начинаний. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для деловых начинаний. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Возрастет вероятность отравления. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md