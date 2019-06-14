Ожидаются перепады уровня воды в реке Прут

Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы объявил в пятницу, 14 июня, о ряде явлений, связанных с повышением, снижением уровня воды и его перепадом на многих участках водоемов, относящихся к реке Прут на территории Республики Молдова.

Так, по прогозам Гидроцентра, с 14 по 17 июня на участке Костешть-Стынка-Унгень уровень воды понизится на 0,5-1,0 метр, передает МОЛДПРЕС.

“Это связано с решением государственного предприятия “Управление гидротехнического узла Костешть-Стынка” уменьшить объем сброса воды из водохранилища Костешть-Стынка (р. Прут) до 130 кубометров в секунду”, - отметили в гидроцентре.

Кроме того, с 14 по 20 июня на реке Дунай, на участке Джурджулештского порта, прогнозируется повышение уровня воды примерно на 0,5 м. При этом на реке Прут на участке Джурджулешты-Кагул ожидается перепад уровня воды с его увеличением на 0,5-1,0 м.

Местами возможен выход воды на пойму.

Гидрологический центр уточняет, что предупреждения, касающиеся участков реки Прут, делаются “в связи с информацией, поступившей от Национального института гидрологии и водного хозяйства Румынии о повышении уровня воды в реке Дунай”.