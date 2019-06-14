Демократическая партия отказывается от власти

Демократическая партия Молдовы отказывается от власти, однако это не решит политический кризис в стране. Об этом заявил вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь после заседания Национального политического совета партии.

Демпартия была готова обсуждать ситуацию в стране с другими партиями, чтобы найти решение политическому кризису. Но они отказались. ДПМ была готова предоставить юридическое решение, чтобы партии, которые создали коалицию, могли легально принять руководство.

"У нас есть юридические решения, чтобы коалиция ПСРМ-АКУМ могла бы стать законной. Учитывая отсутствие диалога, ДПМ решила отказаться от власти", – сказал Владимир Чеботарь.

Поэтому, как заявил Владимир Чеботарь, премьер Павел Филип и другие министры уходят в отставку.

"Это никак не решает проблему юридического блокирования, в которой находится наша страна. Новое правительство – незаконное. Самое верное решение – досрочные выборы, - подчеркнул Чеботарь.

В то же время заместитель председателя ДПМ подчеркнул, что единственным способом преодоления политического кризиса являются досрочные парламентские выборы.

"ДПМ остается открытой для диалога и готова искать лучшие решения, чтобы обеспечить стране законные и легитимные правительство и парламент. Мы хотим работать для страны дальше, независимо от того, в какой позиции мы будем находиться. ДПМ будет играть решающую роль в политике в предстоящий период. Мы понимаем, насколько хрупким является нынешнее парламентское большинство".

По словам демократа, сторонники ДПМ были готовы протестовать вместе с нами, но руководство партии призывает сохранять спокойствие, чтоб не допустить столкновений.

"Мы знаем, что они расстроены тем, что они видят, и тем, что происходит сегодня в стране. Они хотели протестовать с нами, но мы считаем, что спокойствие и сдержанность важны, чтобы не обострять ситуацию и не доходить до насилия. Мы обещаем им, что ДПМ сумеет вернуть стране стабильность",- заявил Владимир Чеботарь.