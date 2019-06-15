Таможенные службы Молдовы увеличат число сотрудников на лето

Хорошая новость для любителей путешествий. С завтрашнего дня и до конца лета контроль на пограничных пунктах страны будет проходить быстрее. Для оптимизации транс.граничного движения увеличат количество сотрудников.

В случае необходимости для транспорта откроют все контрольные полосы, в том числе предназначенные для дипломатического корпуса. В приоритете будут семьи с детьми и люди с ограниченными возможностями. На весь период за состоянием информационных систем и техники будут следить дополнительные группы реагирования.

За три летних месяца прошлого года государственную границу пересекли около 7-ми миллионов раз.