ДПМ отрицает спекуляции, появившиеся в прессе. Куда уехал Влад Плахотнюк

Председатель ДПМ Влад Плахотнюк уехал на выходные, чтобы навестить свою семью. Пресс-служба Демократической партии Молдовы опубликовала пресс-релиз, в котором осудила спекуляции, появившиеся в СМИ.

ДПМ заявляет, что Влад Плахотнюк на несколько дней уехал из страны к своей семье.

И призывает избегать спекуляций и не распространять непроверенную информацию.