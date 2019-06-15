В столичный парках установлены цистерны с питьевой водой

В общественных парках столицы установлены цистерны с питьевой водой. По информации "Apă-Canal Chișinău", эта мера принята в связи с наблюдающейся в настоящее время высокой температурой воздуха.

Согласно пресс-релизу ACC, качество воды в автоцистернах будет ежедневно проверяться специалистами. Также будет обеспечено надлежащее функционирование водоразборных колонок в столице. Доставку воды и все сопутствующие расходы берёт на себя "Apă-Canal Chişinău".

Принятое поставщиком воды решение является частью комплексных мер по минимизации воздействия высоких температур на здоровье жителей Кишинёва. В этот период муниципальные подразделения, совместно с Кишинёвским центром общественного здоровья и Муниципальным управлением по безопасности пищевых продуктов, обеспечат надзор за качеством скоропортящихся продуктов. Так, будут контролироваться условия хранения продовольственных товаров на рынках и т.д.

Кроме того, будет обеспечена организация сортировочных постов и первичной помощи в рамках подразделений государственных и частных медико-санитарных учреждений Кишинёва.

Метеорологи объявили о действии желтого уровня метеоопасности до воскресенья, 16 июня. На обширных территориях максимальная температура воздуха достигнет +33...+34 градусов Цельсия.