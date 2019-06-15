В 2019 году празднование одного из 12 великих церковных праздников - Троицы - приходится на 16 июня - 50-й день после Пасхи. В этот день храмы и жилища верующие украшают зеленью и травами.
В этом году православная Пасха отмечалась 28 апреля. Таким образом, дата Святой Троицы 2019 приходится на 16 июня, воскресенье, пятидесятый день после Светлого Воскресения, пишет УНИНА.
Троица: традиции праздника, как отмечается
Считается, что перед праздником Троицы нужно тщательно убрать свое жилье и завершить все дела.
Утро Троицы верующие начинают с посещения храмов. При этом в этот день ничего нельзя просить у Святого Духа, а лишь благодарить его за то, что он является спасителем и верным защитником людских душ.
После окончания службы принято освящать заранее подготовленные травы и букеты. Придя домой, цветы можно разбросать по огороду, полю, чтобы лучше был урожай. Часть освященного букета прячут под крышу дома (для защиты от зла и сглаза), часть, например, ромашку, чабрец, мяту, — высушивают для приготовления лекарственных отваров или купания маленьких детей.
В этот день ходят друг к другу в гости, накрывают праздничные столы, навещают усопших родственников на кладбище. Троица — прекрасный повод для того, чтобы семья собралась вместе в этот день.
Для молодежи зеленые праздники — день веселья и гуляний.
Помните, что в этот день нельзя грустить, обижаться на кого-то и думать о плохом, а тем более желать кому-либо зла.
Обряды на Троицу
На Троицу принято раздавать нищим всю мелочь, чтобы оградить себя от ссор, болезней и невзгод.
Молодежь в этот праздник устраивает массовые гуляния, девушки в этот день гадают на суженого. Также они в этот день плетут венки: считается, что если надеть его на голову приглянувшемуся парню, то быть помолвке.
Также девушки в день Троицы бросали сплетенные венки в реку: чей уплывет дальше всех, та девушка быстрее всех замуж и выйдет.
А вот купаться или играть свадьбу на Троицу не рекомендуется. Первое запрещено, потому что можно попасть в сети к русалкам, которые накануне праздника выходят их водоемов.
Комментарии
- Переболевшая Эболой медсестра родила близнецов
- В Китае родился рекордно маленький детеныш панды
- Найдена единственная запись голоса Фриды Кало
- Звезда сериала "Богатые тоже плачут" умерла от рака
- Как вести себя на воде: топ-10 правил безопасности во время купания летом
- Эксперты рассказали, как охладить квартиру без кондиционера
- Мужчина четыре месяца не хоронил свою умершую мать, чтобы получать ее пенсию
- Ford отзывает более 1,2 млн внедорожников
- Астролог назвал знаки Зодиака, которые рождены быть миллионерами
- Пять необычных фактов о каждом знаке зодиака
- Переболевшая Эболой медсестра родила близнецов
- Этим лето в Кишиневе открыли около 40 общественных центров для детей
- Заместитель руководителя ГИП Георгий Кавкалюк уходит в отставку и намерен создать новую политическую партию
- В Кишинёве, Бельцах и Кагуле отметили всемирный день донора крови
- Обустройство сквера по улице Георге Кошбук планируют завершить до конца августа
- Демократическая партия отказывается от власти
- Владимир Воронин: Додон - прирожденный предатель
- Чем закончится политический кризис в Молдове
- В начале следующей недели евро подешевеет
- Врач рассказал, кому лучше исключить черешню из своего рациона
- Майя Санду признает, что решение Конституционного Суда - законно
- Ион Чебан требовал по 50 000$ за завершение протестов на стройках Кишинева. АУДИО
- Додон обещает, что Россия закроет все уголовное дела на имя Плахотнюка после подписания соглашения о федерализации РМ. ВИДЕО
- СМИ: Додон "переехал" в отель на территории Российского посольства
- Депутаты Европейского парламента: Решения Конституционного суда необходимо соблюдать
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md