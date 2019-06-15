Вандалы продырявили сетку вокруг футбольного поля в парке "Долина роз"

В Долине роз, на новой спортивной площадке покуражились вандалы. Палатку в скейтпарке разрисовали граффити, а сетку вокруг футбольного поля продырявили в нескольких местах.

Площадку открыли две недели назад, и она уже стала излюбленным место отдыха горожан. Люди надеются, что вандалов найдут и накажут. Некоторые предлагают установить камеры и даже сделать вход в комплекс платным, а на вырученные деньги нанять сторожей.

"Возможно, проблему решит общение с посетителями. Нужно объяснять людям, что нужно бережно к этому относиться. Не думаю, что установка камер поможет. У нас они редко работают нормально".

В полиции заявили, что жалоб не получали. Но после общения нашей съемочной группы начали проверку. Между тем, в компании, строившей комплекс, обещали исправить поломки. Муниципальному бюджету площадка обошлась в шесть миллионов леев.