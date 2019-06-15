Обустройство сквера по улице Георге Кошбук планируют завершить до конца августа

Сквер по ул. Георге Кошбук на Рышкановке будет отремонтирован до конца августа. До тех пор работники Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства установят около 40 новых скамеек и мусорных баков. Будет обустроена новая игровая площадка и питьевой фонтанчик.

Начальник Отдела благоустройства и санитарии управления Василе Ефрос заявил что детская игровая площадка, которая сейчас находится на территории сквера, будет отремонтирована, так как существующая находится там еще с советского периода. Сквер будет освещен, а на территории будет посеяна трава, установлена ирригационная система. В сквере также появится питьевой фонтанчик, подключенный к питьевой воде, а аллеи будут восстановлены.

Часть работ, связанных с вырубкой деревьев, началась еще в конце прошлой недели, а в конце этой недели начнется подготовка траншей для установки необходимых сетей.

Обустройство сквера является частью трехстороннего проекта Мангейм-Кишинев-Черновцы, в рамках которого муниципалитет Мангейм из Германии участвует с грантом в размере 30 тыс. евро, а мэрия Кишинева с более чем 1,4 млн. леев.