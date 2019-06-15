О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
В Кишинёве, Бельцах и Кагуле отметили всемирный день донора крови
// фото: РИА Новости
11:35, 15 Jun 2019
просмотров 93 | комментариев 0

Всемирный день донора крови отметили в Кишинёве, Бельцах и Кагуле. Там установили несколько мобильных пунктов сбора крови. Больше всего людей собралось в столичном парке Штефана чел Маре.

"В течении года в переливании крови нуждаются около 20 тысяч пациентов. Люди приходят и сдают, потому что хотят делать доброе дело", - сказала замглавы Национального центра переливания крови Дойна Банарь.

Фонд Влада Плахотнюка "Эдельвейс" выступил спонсором мобильного пункта в центральном парке столицы.

"Я не в первый раз сдаю кровь, делал это и в прошлом году. И сдаю при каждой возможности. Это достойное дело, потому что есть люди, которым действительно это нужно", - отметил сотрудник фонда "Эдельвейс" Ион Маринеску.

"Фонд Влада Плахотнюка "Эдельвейс" благодарит всех, кто сдаёт кровь, не раздумывая и секунды, они понимают, что спасают жизни людей", - заключила исполнительный директор фонда "Эдельвейс" Лидия Кукош.

Всемирный день донора крови отмечают с 2005-го года.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
vox.publika.md
Loading...