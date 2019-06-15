В Кишинёве, Бельцах и Кагуле отметили всемирный день донора крови

Всемирный день донора крови отметили в Кишинёве, Бельцах и Кагуле. Там установили несколько мобильных пунктов сбора крови. Больше всего людей собралось в столичном парке Штефана чел Маре.

"В течении года в переливании крови нуждаются около 20 тысяч пациентов. Люди приходят и сдают, потому что хотят делать доброе дело", - сказала замглавы Национального центра переливания крови Дойна Банарь.

Фонд Влада Плахотнюка "Эдельвейс" выступил спонсором мобильного пункта в центральном парке столицы.

"Я не в первый раз сдаю кровь, делал это и в прошлом году. И сдаю при каждой возможности. Это достойное дело, потому что есть люди, которым действительно это нужно", - отметил сотрудник фонда "Эдельвейс" Ион Маринеску.

"Фонд Влада Плахотнюка "Эдельвейс" благодарит всех, кто сдаёт кровь, не раздумывая и секунды, они понимают, что спасают жизни людей", - заключила исполнительный директор фонда "Эдельвейс" Лидия Кукош.

Всемирный день донора крови отмечают с 2005-го года.