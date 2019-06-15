Заместитель руководителя ГИП Георгий Кавкалюк уходит в отставку и намерен создать новую политическую партию

Георгий Кавкалюк решил подать в отставку и намерен создать новую политическую партию. Об этом Заместитель руководителя Генерального инспектората полиции сообщил сегодня на своей странице в Facebook.

"Я считаю, что пришло время сделать новый шаг в развитии моей карьеры. После отставки, я все еще буду с вами, гражданами Молдовы, но в другом качестве.

Я считаю, что богатый опыт, накопленный за всю мою карьеру на различных должностях, в том числе на руководящих, позволит мне сформировать сильную команду профессионалов и патриотов этой страны, которая поможет укрепить верховенство закона и благосостояние граждан.

Я предлагаю свое участие в политике и создание новой политической партии, которая будет развиваться в Республике Молдова для преемников, наших потомков, - написал Георгий Кавкалюк в Facebook.

В то же время заместитель руководителя ГИП заявил, что полиция была есть и будет столпом государственности и гарантом общественной безопасности и порядка.

"Мы должны полагаться на закон, преданность, мужество и честность в нашей работе", отметил Кавкалюк.