Этим лето в Кишиневе открыли около 40 общественных центров для детей

Около 40 общественных центров открыли этим летом в столице для детей. Работают они с понедельника по пятницу с девяти утра до шести вечера. Воспользоваться их услугами могут родители, которым во время каникул не с кем оставить своих чад.

В одном из общественных центров на Ботанике шумно с самого утра. Он полон детей.

''Играем в очень интересные игры".

"Мы впервые сюда пришли. Играем в игры, учимся многим вещам".

"Если родителям негде оставить детей, они могут привезти их сюда. Здесь они играют, развлекаются, их здесь кормят. Я считаю, что таких центров должно быть больше, мы должны их поддержать".

Для детей постарше организовали различные кружки - по вышиванию бисером и рисованию. Кроме того, их обучают английскому языку.

"Мне больше всего нравится вышивать бисером с госпожой Вероникой".

"Мы организуем разные экскурсии. Гуляев в парках, в Долине роз, катаемся на каруселях, ходим на пикники, в зоопарк", - сказала педагог Вера Грозаву.

Родители рады, что могут оставить детей на попечение педагогов. У Ангелины Поповой их шестеро.

"Здесь им нравится, они не слоняются просто по улице. Выполняют какие-то задания, учат английский, рисуют, делают оригами, вышивают бисером, у них здесь много занятий, я очень довольна", - сказала жительница Кишинева Ангелина Попова.

"Я вижу с каким рвением идёт сюда ребёнок. Он принёс мне замечательные рисунки, ему нравится рисовать, но не только это. Пытался работать с бисером", - отметила жительница Кишинева Ирина Тону.

В этом году на работу общественных центров муниципальные власти выделили 12 миллионов леев. А вот продуктами их обеспечивают спонсоры.

"Нужно было увеличить и расходы на дидактические материалы, ведь детям нужно много бумаги для рисования, фломастеров и на другие канцелярские принадлежности, необходимые для нормальной работы", - прокомментировала глава управления по защите прав ребенка Лучия Качук.

В общественные центры принимают детей от семи до 18 лет. Также в Кишиневе действуют и дневные детские лагеря. За 10 дней родителям придется заплатить две с половиной тысячи леев.