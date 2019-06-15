Кабмин Санду собрался на первое заседание в здании правительства

Кабинет министров Майи Санду в Молдове собрался на первое заседание в здании правительства.

Члены правительства хотели занять свои долгожданные кресла, но не смогли войти через главную дверь. Вход оказался заблокированным. Тем не менне, им далось пройти в здание через заднюю дверь.

Напомним, что вчера демократы официально объявили, что отказываются от власти во избежание дестабилизации в Республике Молдова.