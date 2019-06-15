Жара не отступает: погода в Молдове на выходные

В субботу, 15 июня, в Молдове ожидается переменная облачность. Лишь в северных районах, по прогнозам синоптиков, возможны кратковременные грозовые дожди.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +16 до +21 градуса Цельсия, а днем в тени +29, +34.

Отмечается, что вплоть до 16 июня в Молдове буде действовать "желтый код" из-за жары - на большей части территории республики ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33-34 градусов.

В воскресенье, 16 июня, сохранится такая же погода. По данным синоптиков, почти так же жарко будет и на следующей неделе. С понедельника по среду в северных районах возможны грозовые дожди. А температура воздуха в дневные часы в тени составит от +27 до +32 градусов.