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Экс-министр Сильвия Раду: "Я желаю, чтобы наша страна процветала на пути к правовому государству"
// фото: KP.md
13:55, 15 Jun 2019
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Я желаю, чтобы наша страна процветала на пути к правовому государству во благо будущих поколений. С таким сообщением выступила бывший министр здравоохранения, труда и социальной защиты Сильвия Раду.

"Для меня большой честью было занимать высокий пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты, чтобы служить моей стране. Вместе с нашими коллегами мы сделали все, что могли, чтобы преобразовать вещи к лучшему.

Я благодарю всех, кто поддерживал меня все это время", - написала Сильвия Раду на своей странице в Facebook.

Напомним, что вчера, 14 июня, правительство Павла Филипа подало в отставку.

В то же время Павел Филип заявил, что решение об отставке не означает, что члены правительства опускают руки или сдаются. Они будут продолжать работать на благо граждан Республики Молдова.




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