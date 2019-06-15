Экс-министр Сильвия Раду: "Я желаю, чтобы наша страна процветала на пути к правовому государству"

Я желаю, чтобы наша страна процветала на пути к правовому государству во благо будущих поколений. С таким сообщением выступила бывший министр здравоохранения, труда и социальной защиты Сильвия Раду.

"Для меня большой честью было занимать высокий пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты, чтобы служить моей стране. Вместе с нашими коллегами мы сделали все, что могли, чтобы преобразовать вещи к лучшему.

Я благодарю всех, кто поддерживал меня все это время", - написала Сильвия Раду на своей странице в Facebook.

Напомним, что вчера, 14 июня, правительство Павла Филипа подало в отставку.

В то же время Павел Филип заявил, что решение об отставке не означает, что члены правительства опускают руки или сдаются. Они будут продолжать работать на благо граждан Республики Молдова.