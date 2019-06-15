Исполнилось 130 лет со дня смерти Михая Еминеску

Сегодня исполнилось 130 лет со дня смерти Михая Еминеску. Великий поэт умер в 1889 году в возрасте 39 лет и был похоронен в Бухаресте, на кладбище Белу.

Еминеску считается одним из величайших поэтов Европы, его наследие признано всем миром.

В 1948 году он был посмертно избран членом Румынской академии, а 10 лет спустя на аллее классиков в парке Штефана чел Маре в Кишиневе появился бюст поэта.

Именем Еминеску назван кратер на Марсе, и даже астероид в Солнечной системе.