Моника Бабук поблагодарила коллег и граждан Молдовы за доверие и поддержку

Бывший министр культуры, образования и исследований Моника Бабук поблагодарила коллег за работу в правительстве, за их доверие и поддержку.

На своей странице в Facebook, Моника Бабук написала, что в течение последних шести лет ей посчастливилось работать с людьми, с похожими ценностями.

"Я работала с людьми, с которыми у нас похоже взгляды: с теми, кто помогал продвигать духовность и национальные ценности через культуру, образование и исследования. Мы старались быть ближе к нашим спортсменам на пути к достижению колоссальных результатов. Мы разделяли старания и стремления молодых людей, поддерживая их проекты.

В то же время, я хочу сказать спасибо коллегам из Министерства образования, культуры и исследований за преданность своему делу. А также, хочу сказать спасибо моим коллегам из правительства за плодотворное сотрудничество.

Я благодарю своих коллег по демократической партии за доверие и поддержку!

Спасибо всем гражданам, которые поддерживали меня и были рядом", - сказала Моника Бабук.