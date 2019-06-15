КС отменил решение, принятые с 7 по 9 июня

Конституционный суд Молдовы на экстренном заседании отменил решения, принятые с 7 по 9 июня.

"В ходе пересмотра решений, принятых Конституционным судом 7-9 июня, учитывая все детали и обстоятельства дела, суд на основании ст. 135 (а) и 140 Конситуции РМ и закона о деятельности КС, суд аннулирует решение № 83 от 7 июня 2019, решения №13,14 и 15 от 8 июня 2019 и два заключение КС от 9 июня 2019.

Решение суда призвано стать источником для поддержания правопорядка, демократии и обеспечения адекватных рамок для защиты прав человека путем борьбы с политической нестабильностью", - говорится в сообщении Конституционного суда.

Напомним, 7 июня Конституционный суд объявил, что крайний срок для формирования нового правительства истекает 7 июня. На следующий день, 8 июня, КС признал незаконным все решения, принятые новым парламентским большинством ACUM и ПСРМ. 9 июня Павел Филип, как временно исполняющий обязанности президента, распустил парламент.