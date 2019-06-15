Вторая жизнь пластика: группа молдавских студентов делают из бутылок и крышек предметы интерьера

Предметы интерьера из переработанного пластика делает группа молдавских студентов. Их собрал в мастерской 23-летний Владимир Тернавский.

"Этот аппарат называется шредер, он измельчает крышечки, бутылочки и весь пластик, с которым мы работаем, в мелкую крошку. В том числе если у нас есть неудачные эксперименты, мы также можем их повторно измельчать. Так как пластик возможно перерабатывать до 10 раз", - сказал Владимир Тернавский.

На открытие мастерской Владимир с единомышленниками собрали тысячу евро. Предприниматель рад, что его производство не наносит вреда окружающей среде.

"В Кишиневе очень высокий уровень загрязнения и воздуха, и воды. В целом очень много отходов, которые вывозятся на свалку и только 16 процентов из них перерабатываются. Мы решили, что нужно действовать и не ждать, пока что-то кто-то сделает, начали с себя и вот мы здесь", - заявил Владимир Тернавский.

Мастерам удается создавать из кусочков пластика настоящие произведения искусства.

Обычные крышечки от бутылок для молока или минеральной воды могут послужить прекрасным материалом для изготовления картин. На одну работу уходит около 300 крышечек. Мастера с удовольствием принимают любые пластиковые бутылки и контейнеры.

Владимир планирует в дальнейшем сконструировать мини-аппараты для переработки пластика, чтобы проводить мастер-классы в школах и детских садах.