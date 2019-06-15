Умер режиссер фильма "Укрощение строптивой" Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался на 97-м году жизни в своем доме в Риме.

В его фильмах снимались такие звезды, как Элизабет Тейлор (лента "Укрощение строптивой", 1967 год). Он дважды был номинирован на премию "Оскар", сообщает BBC.

В 90-х режиссер дважды избирался депутатом сената Италии от партии тогдашнего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!".

Дзеффирелли страдал от продолжительной болезни, его состояние в последние месяцы ухудшилось, уточняют итальянские СМИ.