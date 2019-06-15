В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
По данным департамента по контролю за заболеваниями Министерства здравоохранения Таиланда, число случаев лихорадки денге более чем в два раза превысило показатели за последние пять лет: с начала года заболели около 30 тысяч человек, а более 40 человек погибли, передает РИА Новости.
Сообщается, что наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в центральных и северо-восточных районах страны.
Для защиты от укусов насекомых рекомендует носить одежду, максимально закрывающую тело, применять репелленты и инсектициды и обязательно вешать противомоскитные сетки на окна и двери.
Лихорадка денге — опасное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Его основные переносчики — комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.
Симптомы заболевания — высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md