Экс-министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич: "Я горжусь, что мы были одной командой"

Я горжусь тем, что мы были одной командой. Об этом заявил бывший министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

"Спасибо коллегам за сотрудничество. Спасибо дорогие коллеги из Министерства экономики и инфраструктуры, за самоотверженность, усилия и бессонные ночи в попытке облагородить учреждения путем различных стратегических планов и спасибо за достижения целей различной степени сложности. Желаю вам удачи и успехов в дальнейшем. Я горжусь тем, что мы были одной командой", - написал Кирилл Габурич на своей странице в Facebook. Напомним, вчера, 14 июня, правительство Филипа подало в отставку. В то же время Павел Филип заявил, что решение об отставке не означает, что члены правительства опускают руки или сдаются. Они будут продолжать работать на благо граждан Республики Молдова.

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