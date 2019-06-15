Президент Румынии Клаус Йоханнис - один из фаворитов на должность председателя Совета Европы

Президент Румынии Клаус Йоханнис - один из фаворитов на должность председателя Совета Европы. Так по крайней мере пишет издание Financial Times. Выборы главы организации состоятся осенью. Клаус Йоханнис состоит в Европейской народной партии, которая набрала больше всего голосов в новом парламенте Евросоюза.

Сменить Дональда Туска на его посту могут также премьер Бельгии, Люксембурга или Португалии.

В прошлом году президента Румынии также прочили на кресло председателя Европейского совета, однако Йоханнис заявил тогда, что итак неплохо себя чувствует.

Мандат главы соседнего государства истекает к концу текущего года. Клаус Йоханнис может выставить свою кандидатуру, чтобы пойти на второй срок, однако пока он о своих намерениях ничего не сообщал.