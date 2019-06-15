Николай Чубук: "Я буду продолжать работать над улучшением качества жизни граждан"

Бывший министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николай Чубук поблагодарил своих коллег и семью за их поддержку и понимание.

"Подводя итоги последних месяцев, я хочу выразить свою благодарность прежде всего семье и родителям за постоянную поддержку, и конечно же хочу сказать спасибо моим коллегам за их профессионализм и преданность делу. Мы провели ряд прекрасных мероприятий, включая привлечение проектов, финансируемых партнерами по развитию, продвижение в области сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также представили инициативы, которые, несомненно, будут продолжены.



Спасибо прессе, тем кто следил за честностью работы Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Я благодарен вам за то, что вы информировали общество о проводимой политике.

Но так как любой конец - это новое начало, я буду продолжать работать над улучшением качества жизни жителей Каларашского и Унгенского районов, а также в продвижение законодательных инициатив, которые будут способствовать продвижению европейского пути. Больших успехов вам, дорогие коллеги", - сказал Николае Чубук в посте на Facebook.