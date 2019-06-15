Аномальная жара в Индии: с начала лета умерли 36 человек

В северной и центральной Индии зафиксировали самую продолжительную жару в истории. Температура уже месяц не опускалась ниже 40 градусов. Об этом, со ссылкой на пресс-секретаря Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями в Индии Аншу Прийю, сообщает CNN в субботу, 15 июня.

Известно о 36 смертях вследствие бедствия, но на самом деле масштаб катастрофы может быть куда больше, пишет Корреспондент.

В Нью-Дели 10 июня зафиксировали рекордную температуру в 48 градусов, а в городе Чуру 1 июня температура перешла отметку в 50 градусов.