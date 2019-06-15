Как не заболеть из-за кондиционера: важные советы медиков

Кондиционер — это не спасение от жары в летнее время, но и польза для здоровья, так как наличие кондиционера способно снизить риск госпитализации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в летний период. Но помимо пользы, кондиционер несет и опасность, давайте выясним какую?

По мнению некоторых экспертов, кондиционер очень сушит воздух в помещении, то негативно сказывается на коже, слизистых, что делает человека уязвимым перед вирусами и бактериями, пишет Вести-UA.

Кондиционер нередко становится разносчиком опасных вирусов, так как в нем скапливается пыль, которая потом разносится по всему помещению с потоком воздуха. Это, в первую очередь, связано с неправильной эксплуатацией и несвоевременной чисткой кондиционера.

Опасен также сильный перепад температуры, поэтому придя с жаркой улицы, не стоит сразу включать кондиционер на минимальную температуру, снижайте ее постепенно, на 1-2 градуса. Такие перепады могут привести не только к простуде, но и к пневмонии.

В кондиционере содержится фреон, который может при утечке вызывать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому важно проводить профилактику и вызывать специальные службы по обслуживанию кондиционеров.

Как себя обезопасить?

- в помещении, где работает кондиционер, обязательно используйте увлажнитель воздуха;

- старайтесь, чтобы разница температур на улице и в помещении с кондиционером не превышала 8 градусов;

- периодически выключайте кондиционер и проветривайте помещение;

- не сидите под кондиционером и не направляйте поток воздуха на себя;

- раз в год чистите кондиционер от пыли.