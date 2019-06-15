В Одесской области сотни людей ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку

Сотни волонтеров, военные, сотрудники полиции и Госслужбы по ЧС ищут пропавшую на Украине в Одесской области 11-летнюю девочку, к поискам привлечена авиация из местного аэроклуба, сообщает в субботу главное управление полиции области.

Девочка пропала в Ивановском районе Одесской области. По информации полиции, 13 июня она пошла в танцевальный кружок. До настоящего времени ее местонахождение не установлено, пишет РИА Новости.

"В поисковых мероприятиях принимают участие поднятые по тревоге полицейские из пяти ближайших к Ивановке райотделов полиции, 100 военнослужащих национальной гвардии Украины, десятки работников Госслужбы по ЧС и более сотни волонтеров. Кроме того, осуществляются поиски с воздуха. К спецоперации были привлечены самолеты местного аэроклуба, борта которых оснащены видеокамерами", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, военнослужащие и волонтеры проверяют поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в райцентр работают посты полиции, проводятся обыски и подворовые обходы.