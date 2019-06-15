КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

Источник