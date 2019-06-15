Соединенные Штаты приветствуют заявление Демократической партии о выходе из правительства

Посольство США в Кишиневе опубликовало пресс-релиз, в котором поприветствовало заявление Демократической партии о выходе из правительства.

"Соединенные Штаты приветствуют заявление Демократической партии о выходе из правительства в пользу Премьера Майи Санду и коалиции, образованной демократически избранным парламентом.

Нас воодушевляет тот факт, что новая коалиция, как и бывшее правительство, взяли на себя обязательства по мирной передаче власти, отражающей волю народа Молдовы. Мы призываем к сдержанности в этот переходный период.

Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за развитием событий в Молдове и по-прежнему привержены сотрудничеству со всеми гражданами Молдовы в процессе строения более процветающего и демократического будущего", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 14 июня, демократы официально объявили, что отказываются от власти во избежание дестабилизации ситуации в Республике Молдова.