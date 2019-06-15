Житель Тараклии понесет наказание за жестокое обращение с животными

В Тараклии правоохранительные органы занялись местным жителем, который нанес увечья своему ослу.

В среду, 12 июня, жительница города обнаружила в поле окровавленного осла, привязанного цепью. Самостоятельно освободить животное она не смогла, пишет gagauzinfo.md.

– Я каждый день подвожу маму на работу. Замечала этого ослика, но вчера я заметила у него на морде кровь, остановилась и увидела, что его голова обвязана проволокой. Я останавливала машины и просила прохожих помочь, – рассказала очевидец.

Женщина вызвала на место полицию и сотрудников управления по безопасности пищевых продуктов. При помощи плоскогубцев, была удалена проволока с морды животного и его освободили от цепи.

"Железо въелось в кожу животного, из-за этого у него были открытые раны. Мы обработали их перекисью водорода и дезинфицирующим средством", – рассказал начальник УБПП Иван Лисица.

Хозяин осла быстро нашелся. Ему грозит штраф от 3 до 3,6 тысяч леев.