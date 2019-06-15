Новый министр обороны Павел Войку не решил, будет ли требовать вывода российских войск с территории Молдовы

Новый министр обороны, социалист Павел Войку, еще не решил, будет ли требовать вывода российских войск с территории нашей страны. По словам главы оборонного ведомства, для начала ему нужно внимательно изучить всю информацию.

"Я проанализирую нынешнюю ситуацию в министерстве обороны. Изучу стратегию. Все реформы и проекты, которые внедрялись, полезные для страны и общества, мы сохраним. Если нет, то вместе с коллегами будем над ними работать и адаптировать их к создавшейся в стране ситуации", - сказал министр обороны Павел Войку.

Журналисты надеялись все же услышать ответ на свой вопрос, но так его и не получили.

- Вы так и не ответили, вы будете что-то делать для вывода российских войск?

- Я должен сначала проанализировать ситуацию.

- Вы лично этого хотите, вы считаете это угрозой?

- Мы все желаем Молдове добра. Этим занимаются и другие структуры. Министерство обороны - это лишь составляющая системы, которая работает в этой области.

У министра обороны нет чёткой позиции, несмотря на то, что год назад Павел Филип убедил Организацию объединённых наций принять соответствующую резолюцию. Тогда большинство представителей стран-участниц ООН повторно потребовали вывода российских войск из приднестровского региона.

Павел Войку вступил в должность министра обороны в рамках специальной церемонии. В ней принял участие президент и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Игорь Додон.