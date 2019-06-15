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Сердечный приступ: девочка умерла на аттракционе за неделю до дня рождения
// фото: КП
17:47, 15 Jun 2019
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В Анапе умерла во время катания на аттракционе Crazy Dance восьмилетняя девочка, приехавшая с семьей на отдых из Казани.

Восьмилетняя Азалия вместе со старшей сестрой захотели прокатиться на Crazy Dance — посетители этого аттракциона усаживаются в ряд на лавку, которая под музыку с переменной скоростью описывает круги в вертикальной плоскости.

Во время катания Азалии стало плохо, она схватилась руками за грудь, пишет Вести.ru со ссылкой на "КП". Аттракцион остановили, родители подбежали к ребенку и вызвали скорую. Девочка жаловалась на сильнейшую боль в груди. Приехавшие медики спасти Азалию не смогли.

По словам источника в правоохранительных органах, девочке стало плохо в 21:05, а в 21:55 она скончалась. Смерть — биологическая, травм ребенок не получал. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.

На аттракцион, на котором умерла Азалия, пускают детей с пяти лет, ограничений по возрасту для нее не было. До очередного дня рождения девочка не дожила шести дней.




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