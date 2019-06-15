В Оргеевской районе дом, построенный более века назад, обрел новую жизнь

Старый дом, построенный более века назад, обрел новую жизнь благодаря семье Гандрабур из Требужен Оргеевского района. Они провели за границей 20 лет. Вернувшись на Родину, супруги открыли в доставшемся по наследству здании пансионат для туристов.

"Заграница всегда имеет горьковатый вкус. А в этих местах мы провели детство, бегали тут босиком. Всё это - скала, родительский дом - постоянно влекли меня", отметила владелица пансионата, Светлана Гандрабур.

Дом долго пустовал. Вернувшись на Родину, супруги Гандрабур решили восстановить здание, в которое их предки вложили душу.

"Мы постарались всё сохранить. И этот камень, и эту глину, и традиционный стиль. Что характерно для этих домов, так это то, что зимой в них очень тепло из-за глины, а летом - прохладно", сообщила владелица пансионата, Светлана Гандрабур.

"Мы вложили в него все силы, душу и все заработанные деньги. Здесь был гараж, там находился дом. Всё снесли и построили заново, согласно молдавским традициям", сказал владелец пансионата, Вячеслав Гандрабур.

Старый дом превратился в сельский пансионат с четырьмя комнатами на 10 мест. Для гостей есть и большой двор с двумя терассами и старым погребом, которому более 400 лет. Хозяева надеются впечатлить туристов гостеприимством и молдавской кухней.

"Красотой Молдовы. И стаканом вина, в первую очередь", - подчеркнул владелец пансионата, Вячеслав Гандрабур.

Работы по обустройству пансионата обошлись владельцам, примерно, в три миллиона леев. Часть суммы, более 350 тысяч леев они получили в виде гранта в рамках Проекта по повышению конкурентоспособности, который финансируют Агентство США по международному развитию, а также власти Швеции и Великобритании.

"Это хороший пример сохранения и продвижения традиций в Республике Молдова. Вы проявляете тепло и гостеприимство, встречая гостей. Хочу поздравить семью Гандрабур за этот очень красивый дом'', сообщил первый секретарь посольства Швеции, Томас Алветег.

В последние годы, в рамках Проекта по повышению конкурентоспобности, в села, расположенные в культурно-природном заповеднике "Старый Оргеев", было инвестировано более 3 миллионов 600 тысяч леев. На эти средства были проведены работы в девяти агротуристических пансионатах.