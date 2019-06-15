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В Оргеевской районе дом, построенный более века назад, обрел новую жизнь
// фото: Canal3.md
18:02, 15 Jun 2019
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Старый дом, построенный более века назад, обрел новую жизнь благодаря семье Гандрабур из Требужен Оргеевского района. Они провели за границей 20 лет. Вернувшись на Родину, супруги открыли в доставшемся по наследству здании пансионат для туристов.

"Заграница всегда имеет горьковатый вкус. А в этих местах мы провели детство, бегали тут босиком. Всё это - скала, родительский дом - постоянно влекли меня", отметила владелица пансионата, Светлана Гандрабур.

Дом долго пустовал. Вернувшись на Родину, супруги Гандрабур решили восстановить здание, в которое их предки вложили душу.

"Мы постарались всё сохранить. И этот камень, и эту глину, и традиционный стиль. Что характерно для этих домов, так это то, что зимой в них очень тепло из-за глины, а летом - прохладно", сообщила владелица пансионата, Светлана Гандрабур.

"Мы вложили в него все силы, душу и все заработанные деньги. Здесь был гараж, там находился дом. Всё снесли и построили заново, согласно молдавским традициям", сказал владелец пансионата, Вячеслав Гандрабур.

Старый дом превратился в сельский пансионат с четырьмя комнатами на 10 мест. Для гостей есть и большой двор с двумя терассами и старым погребом, которому более 400 лет. Хозяева надеются впечатлить туристов гостеприимством и молдавской кухней.

"Красотой Молдовы. И стаканом вина, в первую очередь", - подчеркнул владелец пансионата, Вячеслав Гандрабур.

Работы по обустройству пансионата обошлись владельцам, примерно, в три миллиона леев. Часть суммы, более 350 тысяч леев они получили в виде гранта в рамках Проекта по повышению конкурентоспособности, который финансируют Агентство США по международному развитию, а также власти Швеции и Великобритании.

"Это хороший пример сохранения и продвижения традиций в Республике Молдова. Вы проявляете тепло и гостеприимство, встречая гостей. Хочу поздравить семью Гандрабур за этот очень красивый дом'', сообщил первый секретарь посольства Швеции, Томас Алветег.

В последние годы, в рамках Проекта по повышению конкурентоспобности, в села, расположенные в культурно-природном заповеднике "Старый Оргеев", было инвестировано более 3 миллионов 600 тысяч леев. На эти средства были проведены работы в девяти агротуристических пансионатах.




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