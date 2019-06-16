О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
// фото: orthodox.org.ua
10:07, 16 Jun 2019
просмотров 109 | комментариев 0

Православные верующие в воскресенье, 16 июня, отмечают один из важнейших христианских праздников − День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Троица − это один из важнейших праздников в православном календаре. Она отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье.
В традиции христианства Пятидесятница − это символ обретения апостолами своего миссионерского предназначения. Праздник посвящен описанному в Новом Завете схождению Святого Духа на учеников Христа, когда они собрались в Иерусалиме вместе с Девой Марией и верующими в доме на холме Сион, пишет Корреспондент.
 
На головы апостолов в этот день снизошел огонь, после чего они, "исполнившись Духа Святого", получили дар разговаривать на языках, которых не знали ранее, чтобы проповедовать в мире.
 
Церковная служба в праздник Святой Троицы − одна из самых торжественных и красивых в году: храмы в этот день украшают зелеными ветвями, цветами и травой в знак обновления.
 



Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
vox.publika.md
Loading...