Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные верующие в воскресенье, 16 июня, отмечают один из важнейших христианских праздников − День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Троица − это один из важнейших праздников в православном календаре. Она отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье.

В традиции христианства Пятидесятница − это символ обретения апостолами своего миссионерского предназначения. Праздник посвящен описанному в Новом Завете схождению Святого Духа на учеников Христа, когда они собрались в Иерусалиме вместе с Девой Марией и верующими в доме на холме Сион, пишет Корреспондент

На головы апостолов в этот день снизошел огонь, после чего они, "исполнившись Духа Святого", получили дар разговаривать на языках, которых не знали ранее, чтобы проповедовать в мире.

Церковная служба в праздник Святой Троицы − одна из самых торжественных и красивых в году: храмы в этот день украшают зелеными ветвями, цветами и травой в знак обновления.