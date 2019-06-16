У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение

Возле берегов Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2. Об этом 15 июня сообщила Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что подземные толчки произошли 15 июня в 22.55 по времени UTC (16 июня 01.55 по Молдове).

Очаг стихии залегал на глубине 34,4 км, а эпицентр располагался на расстоянии в 103 км к северо-востоку от острова Л’Эсперанс, передает Корреспондент.

Информации о жертвах или разрушениях нет.

Кроме того, в 21.56 по UTC (16 июня 00:56 по киевскому времени) у берегов островного королевства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Его эпицентр располагался в 97 км к северо-востоку от города Охонуа на острове Эуа, а очаг залегал на глубине десять км.

О возможных разрушениях, жертвах или угрозе цунами также не сообщалось.