Молдову накрыла жара. В такую погоду не исключены тепловые и солнечные удары, говорят врачи. В связи с этим они призывают граждан не забывать о средствах защиты. Наиболее эффективными являются солнцезащитные кремы. Благодаря им можно снизить риск кожных заболеваний.
"Мы должны обратить внимание на фактор защиты, который предотвращает ожоги, гиперпигментацию, покраснение и даже рак кожи. Чтобы выбрать хороший крем, нужно понять какой фактор защиты нам нужен: минимальный шесть, максимальный 50+", - сказал консультант Кристина Гыскэ.
Не стоит забывать и про солнцезащитные очки, говорят медики.
"Это хорошая защита от ультрафиолетовых лучей, благодаря им можно предупредить и определённые патологии, например катаракту и другие поражения глаз. Степень защиты написана практически на каждой оправе", - сказал врач Инга Кондря.
Некоторые женщины говорят, что не выходят из дома без очков, защитного крема и шляпы. А вот другие признают, что пользуются ими лишь на море.
"У меня есть крем с фактором защиты, который защищает меня от ожогов и шляпа".
"Только когда ходим на пляж вспоминаем о солнцезащитных кремах. Мы действительно не информированы о том, что нужно делать".
А родители малышей говорят, что избегают прогулок в самый солнцепек, и стараются не выходит на улицу до четырех часов дня.
"Стараемся пить больше воды в летнее время. Едим мороженое, пьем соки, воду без газов".
На следующей неделе жара сохранится. Синоптики прогнозируют до плюс 33 градусов.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ЛЕВ
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Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВЕСЫ
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Сегодня предстоят незапланированные траты. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md