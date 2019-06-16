Как правильно выбрать солнцезащитный крем: советы врачей

Молдову накрыла жара. В такую погоду не исключены тепловые и солнечные удары, говорят врачи. В связи с этим они призывают граждан не забывать о средствах защиты. Наиболее эффективными являются солнцезащитные кремы. Благодаря им можно снизить риск кожных заболеваний.

"Мы должны обратить внимание на фактор защиты, который предотвращает ожоги, гиперпигментацию, покраснение и даже рак кожи. Чтобы выбрать хороший крем, нужно понять какой фактор защиты нам нужен: минимальный шесть, максимальный 50+", - сказал консультант Кристина Гыскэ.

Не стоит забывать и про солнцезащитные очки, говорят медики.

"Это хорошая защита от ультрафиолетовых лучей, благодаря им можно предупредить и определённые патологии, например катаракту и другие поражения глаз. Степень защиты написана практически на каждой оправе", - сказал врач Инга Кондря.

Некоторые женщины говорят, что не выходят из дома без очков, защитного крема и шляпы. А вот другие признают, что пользуются ими лишь на море.

"У меня есть крем с фактором защиты, который защищает меня от ожогов и шляпа".

"Только когда ходим на пляж вспоминаем о солнцезащитных кремах. Мы действительно не информированы о том, что нужно делать".

А родители малышей говорят, что избегают прогулок в самый солнцепек, и стараются не выходит на улицу до четырех часов дня.

"Стараемся пить больше воды в летнее время. Едим мороженое, пьем соки, воду без газов".

На следующей неделе жара сохранится. Синоптики прогнозируют до плюс 33 градусов.