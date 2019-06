Отмечается, что службу провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети. В целях безопасности в храм были допущены лишь около 30 человек, которые одели каски, передает Корреспондент.

Половина из присутствующих − священнослужители, а другая − реставраторы, волонтеры и просто верующие.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, который продолжался более 12 часов. Зданию был нанесен значительный ущерб: обрушился его шпиль, крыша, колонны в нефе и часы.

Над восстановлением Нотр-Дам трудятся до 150 рабочих, которые разбирают обломки и укрепляют структуру архитектурного памятника.

For the first time since the devastating fires of April 15th, the Creed is solemnly chanted in Latin, once more in the Cathedral of Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/GhDOg6bxDx