В Нотр-Дам состоялась первая служба после пожара

В соборе Парижской Богоматери в субботу, 15 июня, впервые после разрушительного пожара провели церковную службу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что службу провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети. В целях безопасности в храм были допущены лишь около 30 человек, которые одели каски, передает Корреспондент.

Половина из присутствующих − священнослужители, а другая − реставраторы, волонтеры и просто верующие.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, который продолжался более 12 часов. Зданию был нанесен значительный ущерб: обрушился его шпиль, крыша, колонны в нефе и часы.

Над восстановлением Нотр-Дам трудятся до 150 рабочих, которые разбирают обломки и укрепляют структуру архитектурного памятника.