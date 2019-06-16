Участники программы "Prima Casă" надеются, что новые власти продолжат проекты, запущенные правительством Филипа. Люди говорят, что если программу приостановят, число покидающих страну увеличится. Татьяна Григоруца купила жилье по программе Prima Casă еще весной. Обустроив дом, она позвала в гости наших журналистов.
"Если бы банк или ODIMM нам отказали, это было бы для нашей семьи стало трагедией - снова пришлось бы снимать жилье. Мы видим, что государство нам помогает и не хотим уезжать из страны, хотим остаться здесь, с детьми, видеть их улыбки, видеть, как они растут", - сказала участница программы Prima Casă Татьяна Григоруца.
Супруги Григоруца - госслужащие, воспитывают четверых детей. Они стали участниками второго и третьего этапов программы Prima Casă, рассчитанных на сотрудников бюджетной сферы и семей с детьми. Семья взяла кредит в 20 тысяч евро. Ежемесячно они выплачивают только проценты банку - всего 400 леев. Остальную сумму покрывает государство. Татьяна говорит, что если нынешняя власть закроет программу, многие люди лишаться шанса обрести собственное жилье.
"Это будет главной проблемой для молодых семей, которые не могут позволить себе покупку жилья. Им придется уехать на заработки, многие супруги будут жить вдалеке друг от друга. Надеюсь, они все же подумают о молодых семьях", - сказал участница программы Prima Casă Татьяна Григоруца.
С марта 2018 участниками проекта стали уже две с половиной тысячи человек. Павел Филип, объявив в пятницу об отставке правительства, выразил надежду, что программы, инициированные кабмином демократов, продолжатся.
"Мы оставляем после себя проекты, которыми гордимся - Хорошие дороги, Prima Casă, повышенные пенсии, зарплаты, субсидии для фермеров. Для всех этих программ деньги в бюджете есть, и надеюсь, что новый кабмин сохранит и продолжит их", - сказал бывший премьер Павел Филип.
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