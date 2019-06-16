Все больше выпускников празднуют окончание учебы не в ресторанах, а за границей

Предпочитают дорогим ресторанам отдых на море или в горах. Речь о выпускниках лицеев и других учебных заведений.

Туроператоры говорят, что наибольшим спросом у них пользуются украинские Карпаты, а также отдых у моря в Румынии и Болгарии. Многие проводят там выходные. Стоимость путевок начинается от 120 евро. В нее входит транспорт, проживание и питание. "Банкет можно организовывать на берегу моря, в ресторане отеля, получается мини-вечеринка", - сказал администратор турагентства Мариана Граждиняну. С каждым годом число таких клиентов-выпускников увеличивается примерно на 5%, говорят турагенты. "По цене получается почти такая же сумма, поэтому они выбирают отдых, нежели один вечер в ресторане. Девушкам не нужно искать вечерние платья, а это очень удобно", - сказал администратор турагентства Артем Няга. 20-летняя Регина Вулпе окончившая столичный экономический колледж говорит, что они с однокурсниками решили отметить выпускной на море, где проведут неделю. "Планируем отправиться в Болгарию, решили так отпраздновать выпускной вместо балла, потому что цены в ресторанах не сильно отличаются от расходов на отдых у моря", - сказала выпускница колледжа Регина Вулпе. Такой отдых обойдется молодым людям в 300 евро с человека. В цену включен и праздничный ужин в ресторане.

Комментарии

Другие новости