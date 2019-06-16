Как отмечает ABC, начало коммерческих перевозок с помощью Uber Air в австралийском Мельбурне запланировано на 2023 год. При этом первые экспериментальные полеты могут быть начаты в тестовом режиме уже в 2020 году.

"Австралийское правительство решило прогрессивно подойти к каршерингу и транспортным технологиям будущего", - приводит телеканал слова Сьюзан Андерсон, регионального менеджера Uber в Австралии.

По ее словам, такой подход с учетом географического расположения Мельбурна и рядом демографических факторов делает его "идеальным городом" для запуска сервиса Uber Air.