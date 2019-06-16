Мужчина утонул в Днестре в Дубоссарском районе

37-летний мужчина утонул в Днестре. Трагедия произошла в селе Моловата Ноуэ Дубоссаркого района.

Звонок в службу спасения поступил около полуночи. Прибывшие на место происшествия спасатели менее чем через час вытащили тело мужчины из воды. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напоминаем, купание в водоеме – это не только отдых, но и потенциальная опасность. Чтобы избежать несчастья, нужно придерживаться простых правил безопасности на воде.

- Купаться можно только на обустроенных пляжах, на которых дежурят спасатели;

- Купание детей должно проходить исключительно под присмотром взрослых, которые хорошо умеют плавать;

- Ни в коем случае не купаться пьяным– даже небольшая доза спиртного нарушает координацию и ритм дыхания;

- Не заплывайте за буйки или слишком далеко.