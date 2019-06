История молодых людей началась, когда они поехали покататься на сёрфе на один из "самых крутых нетронутых пляжей" мира. А приехав, увидели лишь покрытый фантиками и бутылками берег. Дежуривший на пляже спасатель объяснил сёрферам, что утром с побережья собрали весь мусор, а то, что они видят сейчас, "просто прилив", передает life.

Спустя год после той поездки Купер и Шульце открывают свою фирму 4ocean, которая берётся решить проблему с тоннами пластикового мусора в океане. Понимая, что на одних пожертвованиях долго не повоевать, пусть даже и против пластика, сёрферы начинают продажу простых браслетов, которые сделаны из того самого мусора с пляжей.

Немногим больше года потребовалось молодым людям, чтобы их дело стало независимым от чужих финансов и они могли полностью погрузиться в работу над проектом. В настоящий момент в компании работает уже 300 человек, 192 из которых "семь дней в неделю" находятся в море и убирают пластик.

Как рассказывают сами герои истории, они просто не хотели принимать отказ и шли до конца. Их усилия, вероятно, окупились сполна, ведь в текущем году журнал Forbes включил их в список 30 самых перспективных людей мира до 30 лет.

Сёрферы и их компания активно ведут свои социальные сети, регулярно публикуя фотографии живописнейших мест планеты, которые были испорчены человеком, но возвращены в свой нормальный вид.

A day in the life with 4ocean Haiti. #4ocean pic.twitter.com/ZBUjwn7fl7